خارجية أميركا: نشعر بقلق عميق من قرار القضاء الأوروبي بشأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أكّدت الناطقة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورغان أورتاغوس، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تشعر بقلق عميق من قرار القضاء الأوروبي إلزام ​إسرائيل​ بوضع علامة "مستوطنات إسرائيلية" على المواد الغذائيّة الّتي يتمّ إنتاجها في المستوطنات".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الظروف المحيطة بمعايير وضع العلامات في الوقائع المحدّدة الّتي عرضت على المحكمة، تشير إلى انحياز ضدّ إسرائيل".

وكانت ​محكمة العدل الأوروبية​ قد رأت أنّ بموجب قوانين ​الاتحاد الأوروبي​ بشأن وضع ملصقات على المواد الغذائية، فيجب أن يتمّ توضيح مصدر تلك الأغذية حتّى يتمكّن المستهلكون من الاختيار بناءً على "اعتبارات أخلاقيّة، واعتبارات تتعلّق بالالتزام بالقانون الدولي".

ورفضت إسرائيل بشدّة القرار، حيث شدّدت وزارة الخارجية على أنّه "يمثّل أداة في الحملة السياسيّة ضدّ إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالَين ضدّها".