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الحكومة الموقتة في بوليفيا اعترفت بغوايدو رئيسا لفنزويلا

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أعلنت وزيرة الاتصالات في ​بوليفيا​ روكسانا ليزاراجا، أنّ "رئيسة بوليفيا بالنيابة جانين أنييز وحكومتها الموقتة قرّرتا الاعتراف رسميًّا بزعيم المعارضة الفنزويلي ​خوان غوايدو​ رئيسًا ل​فنزويلا​، منذ هذه اللحظة".

ويشكّل هذا الموقف تحوّلًا رئيسيًّا في تحالفاتها في المنطقة، كما يُمثّل قطيعة مع سياسة الزعيم البوليفي المستقيل ​ايفو موراليس​، حليف الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​.

وكانت قد عيّنت أنييز يوم الثلثاء نفسها رئيسةً، بعد أن غادر موراليس البلاد خشية على سلامته، وسط احتجاجات دامية اندلعت بعد اتهامه بتزوير نتائج انتخابات 20 تشرين الأول للفوز بولاية رابعة.

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