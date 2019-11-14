النشرة: حوادث سرقة سيارات في بعض قرى البقاع الاوسط

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بانه "يشكو الكثير من ابناء ​البقاع​ من موجة سرقات تطال قراهم وبلداتهم وخصوصا في ​برالياس​ و​سعدنايل​ اضافة الى شكوى من اهالي قرى ​البقاع الاوسط​ من وجود ملثمين يستغلون اقفال الطرق الرئيسية ويعمدون الى نصب كمائن على الطرق الفرعية ويقومون بفرض خوات مالية تبدأ بالعشرين الف ليرة وتصل الى المئة ليرة وذلك حسب نوع ال​سيارة​ ومن بداخلها ،فان كان بداخلها اطفال ونساء فالسعر يرتفع لاسيما ان كانت السيارة حديثة العهد".

وأوضح أنه "سجل في برالياس في ​الساعات​ الاخيرة، سرقة فان يملكه جهاد يوسف عبد الرحيم من امام منزله وذلك قرابة ​الساعة​ الثالثة فجرا كما سرقت سيارة كيا يملكلها بسام عبد اللطيف حمود من امام منزله ،كما تحدثت معلومات امنية عن سرقات لسيارات ودرجات نارية حصلت في سعدنايل و​مجدل عنجر​".

وناشد أهالي المناطق ​الاجهزة الامنية​ والعسكرية بمكافحة هذه الظواهر.