النشرة: حوادث سرقة سيارات في بعض قرى البقاع الاوسط

أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة بانه "يشكو الكثير من ابناء البقاع من موجة سرقات تطال قراهم وبلداتهم وخصوصا في برالياس وسعدنايل اضافة الى شكوى من اهالي قرى البقاع الاوسط من وجود ملثمين يستغلون اقفال الطرق الرئيسية ويعمدون الى نصب كمائن على الطرق الفرعية ويقومون بفرض خوات مالية تبدأ بالعشرين الف ليرة وتصل الى المئة ليرة وذلك حسب نوع السيارة ومن بداخلها ،فان كان بداخلها اطفال ونساء فالسعر يرتفع لاسيما ان كانت السيارة حديثة العهد".
وأوضح أنه "سجل في برالياس في الساعات الاخيرة، سرقة فان يملكه جهاد يوسف عبد الرحيم من امام منزله وذلك قرابة الساعة الثالثة فجرا كما سرقت سيارة كيا يملكلها بسام عبد اللطيف حمود من امام منزله ،كما تحدثت معلومات امنية عن سرقات لسيارات ودرجات نارية حصلت في سعدنايل ومجدل عنجر".
وناشد أهالي المناطق الاجهزة الامنية والعسكرية بمكافحة هذه الظواهر.
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