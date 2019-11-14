أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 13 تشرين الثاني 2019 الساعة 9:30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، عاليه والشوف، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15:50 من فوق البلدة المذكورة".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 11:10، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة شكا باتجاه الجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 11:20 من فوق بلدة رميش".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: طائرتان حربيتان إسرائيليتان وطائرة استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.