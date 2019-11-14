الجيش: طائرتان حربيتان إسرائيليتان وطائرة استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 13 تشرين الثاني 2019 الساعة 9:30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​، ​عاليه​ و​الشوف​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 15:50 من فوق البلدة المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 11:10، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة شكا باتجاه ​الجنوب​، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 11:20 من فوق ​بلدة رميش​".