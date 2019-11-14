الريس: الذهاب لتأليف الحكومة قبل تكليف رئيس لها هو سابقة دستورية خطيرة

أكد مفوض الإعلام في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​رامي الريس​ أن "هناك هجوم اعلامي نتعرض له، ويوميا تلفق بحق الحزب عشرات ​الاخبار​ العارية من ​الصحة​، ننفي ما نستيطيع نفيه ولكن بوجود السوشيل ميديا أصبحت المسألة متعبة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الريس أن "لا أحد يمكن ان يقول أن الوضعين الامني والاقتصادي جيدين، ولذلك كنا نحذر من الاستحقاقات الداهمة"، مشيراً الى أن "هناك مسؤولية جماعية تقع على كل القوى في ​الدولة​".

ولفت الى أن "ما يحصل انه يتم تصميم سوابق دستورية غير معهودة، فلا يمكن أن يتم تأليف ​الحكومة​ قبل تكليف رئيس لها"، مشيراً الى أنه "قريبا سيتم الدعوة للاستشارات النيابية"، مشدداً على أن "الذهاب للتأليف قبل التكليف هو سابقة دستورية خطيرة".

واكد الريس أنه "بالنسبة للتكليف الموضوع عند ​الكتل النيابية​ التي تخوض المفاوضات الجانبية فيما بينها، وببرودة اعصاب شديدة وليس كأن هناك لاعب جديد دخل على الساحة السياسية".

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