أحوال الطرق في عدد من المناطق اللبنانية مساء اليوم

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التنابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"إعادة فتح الطرقات ضمن منطقة حلبا- عكار: ساحة ​العبدة​، ​المحمرة​"، موضحةً أنّ "ساحة حلبا مفتوحة جزئيًّا ومقطوعة عند مفرق بلدة البحصة". وبيّنت أنّ "الطرقات الّتي مازالت مقطوعة ضمن منطقة ​طرابلس​، هي: ​ساحة النور​، جسر البالما وأوتوستراد البداوي". من جهة أخرى، أفا مراسل "النشرة" في زحلة بان "الجيش أعاد فتح الطريق عند دوار المدينة الصناعية في زحلة".

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