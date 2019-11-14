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بري ابرق لنظيره التونسي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشعب

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ابرق رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لنظيره التونسي ​راشد الغنوشي​ بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس نواب الشعب التونسي وجاء في نص البرقية : "باسمي الشخصي وباسم ​المجلس النيابي​ ال​لبنان​ي اتقدم منكم بخالص التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا لمجلس نواب الشعب التونسي ، متمنيا لكم النجاح والتوفيق في مهامكم على رأس ​السلطة​ التشريعية ،آملا ان يشكل انتخابكم محطة نحو تطوير صيغ التعاون بين السلطتين التشريعيتين لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين لبنان وتونس".

كما التقى بري المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وعرض معه الاوضاع العامة لا سيما الاقتصادية ومسألة تشكيل الحكومة.

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