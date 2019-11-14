حنكش: التهويل بالحرب الأهلية قد ولى الى غير رجعة

رأى عضو حزب "الكتائب" النائب الياس حنكش ان "خطاب الحرب الأهلية أحد وسائل السلطة وإعتدنا عليه منذ زمن طويل ولكن هناك قناعة عند الثوار والشعب أن التهويل بالحرب الأهلية قد ولى الى غير رجعة".
واعتبر في حديث تلفزيوني ان "ما سينتج عن الثورة هو لبنان الجديد وأحد أهم عوامل الثورة هو عدم تسييسها وهذا كان جديراً بكسر كل الحواجز بين المناطق والطوائف".كما رأى انه "كان على أهل السلطة لو أنهم فعلاً مسؤولون أن يحددوا الإستشارات النيابية في اليوم التالي لإستقالة الحكومة ولكننا ما زلنا نسمع منذ أسبوعين أن تشكيل الحكومة سيكون قريباً".
وأوضح ان "مطالب الثوار كانت واضحة منذ البداية وهي إستقالة الحكومة وتشكيل حكومة أخصائيين وإنتخابات نيابية مبكرة"، لافتا إلى انه "هناك تذاكي تعتمده السلطة مثل حكومة تكنوسياسية حيث يتم المزج بين حلّين ولكن المطلب واضح وهو حكومة تقنية من أصحاب الكفاءة والنزاهة وهم كثر، ولكن أهل السلطة اعتادوا على المحاصصة ولعبة الأحجام".
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