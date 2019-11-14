"المستقبل": للإسراع بكشف ملابسات مقتل زياد حسون وعدم تغطية أي قاتل أو مجرم

أعلن "​تيار المستقبل​" أنّ "عطفًا على الجريمة النكراء الّتي أودت بحياة الحاج زياد أحمد حسون، يجدّد "المستقبل" إدانته لها، وتعازيه القلبيّة الصادقة لأهل الفقيد و"آل حسون" الّذين نتشارك معهم ومع جميع أهلنا في ​الضنية​ و​الشمال​ هذا المصاب الأليم".

وركّز في بيان، على أنّ "تيار المستقبل" الّذي سارع بعد وقوع الحادث المؤلم إلى دعوة ​الأجهزة الأمنية​ والقضائية المختصّة إلى الإسراع بإجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات ما حصل وتوقيف المتورّطين، يُطالبها اليوم بضرورة تسريع هذه التحقيقات لإحقاق الحق واحتواء التداعيات ووقف محاولات البعض لاستغلال الجريمة".

ودعا التيار، المتورّطين في الجريمة إلى "تسليم أنفسهم للعدالة"، مشدّدًا على "عدم تغطية أي قاتل أو مجرم كائنًا من كان، وعلى ضرورة الحزم معهم ومحاسبتهم تحت سقف ​القضاء​ العادل". وأشاد بـ"حكمة وعقلانيّة "آل حسون" الكرام وتعاليهم على الجراح، من موقعهم كركن أساسي من أركان المجتمع الشمالي والضناوي".