شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نقابة الصحفيين تستضيف وفد اتحاد الصحفيين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، وفد اتحاد الصحفيين الأفارقة المشارك في الدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد خلال الفترة من 2 إلى 21 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

ضم الوفد 25 صحفيًا، يمثلون دول: "مصر، المغرب، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، السودان، جيبوتي، أوغندا، بنين، أنجولا،جامبيا، كوت ديفوار، جنوب السودان، بوركينا فاسو، نيجيريا، إثيوبيا، النيجر، بوتسوانا، ليسوتو، كينيا، سوازيلاند، الكاميرون، الكونغو برازافيل، ناميبيا، موزمبيق، ناميبيا، السنغال".

تتضمن زيارة وفد الصحفيين الأفارقة لنقابة الصحفيين، محاضرة عن تاريخ الصحافة المصرية، والدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين المصريين في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير مند إنشائها في 31 مارس عام 1941 وحتة الآن، علاوة على القوانين واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام ومواثيق الشرف الصحفي في مصر.





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