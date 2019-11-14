كاتب سعودى: زيارة أردوغان لواشنطن لاقت معارضة ولن تحقق أهدافها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، الكاتب السعودى، أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى واشنطن والتي كان يأمل منها أن تقود لامتصاص الغضب الأمريكي المتصاعد ضده لن تحقق أهدافها، فهذه الزيارة لأردوغان تلقى معارضة في الداخل الأمريكي، وبخاصة من قبل أعضاء في مجلس النواب الأمريكى.

وأضاف الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن زيارة أردوغان لواشنطن تلقى رفضاً من قبل أعضاء في الكونجرس وتتزامن مع بدء جلسات الاستماع في مسألة عزل ترامب، وبالتالي هذه الزيارة لن يخرج منها أردوغان بأي مكسب سياسي لصالح تركيا، "من الأهمية لدى ترامب تلطيف الأجواء مع الكونجرس، لذلك لن يدخل في صدام مع الكونجرس من أجل أردوغان".

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وتابع خالد الزعتر، أن حل أزمة قطر يكون بتنفيذ الدوحة للشروط الـ13، الالتفاف من قبل الحسابات القطرية على مشاركة الدول المقاطعة في خليجي 24 وإخراجها من سياقها الرياضي بالتسويق بأن ذلك سيقود لإنفراجة الأزمة، تعكس حالة الإفلاس لدى نظام قطر الذي يحاول أن يبحث عن مخرج وإيهام نفسه باقتراب انتهاء الأزمة.