شكرا لقرائتكم خبر عن ماعت بالأمم المتحدة: الإخوان ارتكبوا 1200 عملية إرهابية وقتلوا 2574 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ندوة اليوم بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور العديد من الوفود الدولية، يعرض خلالها أيمن عقيل رئيس المؤسسة ورقة بعنوان "الإرهاب فى مصر" تعرض قراءة فى التطور التاريخى والإحصائيات الدالة والتأثيرات والتحديات.

ووفقا للورقة فقد كانت الموجة الأعنف للإرهاب هى الموجة الثالثة من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2019، حيث استغلت التنظيمات الإرهابية حالة الانفلات الأمنى، ونستعرض فيما يلى عدد العمليات الإرهابية خلال تلك الفترة وما خلفته من شهداء ومصابين من رجال الجيش والشرطة والمدنيين:

1- بلغت الحصيلة الإجمالية للعمليات الإرهابية فى تلك الفترة 1200 عملية.

2- خلفت العمليات الإرهابية ورائها 2574 شهيدا.

3- بلغ عدد الشهداء من الجيش والشرطة 1158 شهيدا بنسبة 45%.

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4- بلغ عدد الشهداء من المدنيين 1415 شهيدا بنسبة 55%.

5- بلغ عدد المصابين من الجيش والشرطة والمدنيين 9216 مصابا.

6- بلغ عدد المصابين من قوات الجيش والشرطة 1751 مصابا بنسبة 19%.

7- بلغ عدد المصابين من المدنيين 7465 مصابا بنسبة 81%.







