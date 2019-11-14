الزيات: “الرجاء فاش تحتاج ولادها كتلقاهوم”

أكد جواد الزيات رئيس فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن فقدان الفريق لهويته في المباريات التي خاضها بداية الموسم الحاري، دفعت بالانفصال عن الفرنسي باتريس كارتيرن.

وأشار الزيات خلال الندوة الصحافية التي عقدها الفريق اليوم الخميس، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، لتقديم جمال السلامي مدربا جديدا للرجاء، ويوسف السفري مساعدا له، أشار إلى أن النتائج في 12 مواجهة التي خاضها الفريق تحت قيادة كارتيرون لم تكن سلبية، لكن الأداء لم يرق للتطلعات.

وعن السلامي والسفري، قال رئيس الفريق الأخضر “هما أبناء الدار، والرجاء فاش كتحتاج ولآدها كتلقاهوم، ونتطلع أن يقدما الإضافة والهوية الرجاوية للفريق”.

يذكر أن الرجاء، انفصل بداية الأسبوع الجاري عن كارتيرون، الذي تعاقد معه متم يناير الماضي، خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وقاد المدرب الفرنسي، الفريق البيضاوي إلى التتويج بكأس السوبر الإفريقي ضد الترجي، فضلا عن إنهائه بطولة الموسم المنقضي في المركز الثاني، وهو المركز الذي عاد بالرجاء للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب دام أربع سنوات.