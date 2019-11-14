تقرير إيطالي: “رونالدو يفكر في العودة إلى ريال مدريد”

ذكر تقرير صحفي إيطالي أن النجم البرتغالي “كريسنيانو رونالدو”، لاعب يوفنتوس، يفكر في العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.
وقال موقع “كالشيو ميركاتو” إن “رونالدو” من المحتمل أن يعود إلى الفريق الملكي، الذي غادره خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018، في اتجاه اليوفي.
وأكد الموقع ذاته أن العلاقة تدهورت بين “الدون”، و”ماوريسيو ساري”، مدرب السيدة العجوز، وهو ما ظهر جليا في اللقاء الأخير لبطل إيطاليا أمام ضيفه ميلان، حين تم استبدال “رونالدو” مطلع الجولة الثانية من المباراة.
ولم يجلس قائد البرتغال على دكة بدلاء فريقه بعد استبداله في الدقيقة 55، إذ ذهب إلى النفق المؤدي إلى مستودع الملابس، ثم غادر الملعب بشكل نهائي قبل 3 دقائق على الصافرة النهائية للمباراة.
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