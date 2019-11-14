الداخلية تحدد تاريخ الانتخابات الجزئية لملء مقاعد شاغرة بتسع جهات

حددت وزارة الداخلية تاريخ الانتخابات الجزئية لملء مقاعد شاغرة بالغرف الفلاحية بتسع جهات.
وأعلنت وزارة الداخلية، أن الحملة الإنتخابية ستبتدئ في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 26 من نوفمبر الجاري، وستنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من ديسمبر المقبل.
وحسب مرسوم رقم 2.19.969، بتاريخ 31 اكتوبر الماضي، والصادر في الجريدة الرسمية، يجب أن تودع التصريحات الفردية، بالترشيح بمقر اللجنة الإدارية التابعة لها الدائرة الانتخابية المعنية، من طرف كل مترشح وذلك بنفسه، ابتداء من تاريخ 21 نوفمبر الجاري، إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من الخميس 25 نوفمبر الجاري.
ويشار إلى ان مجموع عدد الدوائر الانتخابية في تسع جهات تبلغ 17 دائرة.
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