أستراليا: ارتفاع عدد ضحايا جراء الحرائق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد بيان الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد قتلى جراء حرائق الغابات المدمرة، شرقيّ أستراليا إلى أربعة أشخاص، بعدما تم اكتشاف جثة رجل أكلتها النيران بالكامل.

وقالت الشرطة إن هوية صاحب الجثة مجهولة، لكن يعتقد أنها لرجل يبلغ من العمر نحو 58 عام يعيش في بلدة كيمبسي في نيو ساوث ويلز. وهي واحدة من عدة مناطق ضربتها حرائق الغابات في الأيام الأخيرة.

وأفاد البيان بوفاة ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في حرائق الغابات في ولاية نيو ساوث ويلز، أواخر الأسبوع الماضي، وهي تُعَدّ المنطقة الأكثر تضررًا جراء الحرائق التي اندلعت على طول الساحل الشرقي.

ووفقًا للبيان، أدّت النيران إلى تدمير مئات المنازل وحرق أكثر من مليون هكتار (2.5 مليون فدان) أراضي. وذكرت السلطات الأسترالية، مؤخرًا أنه تم العثور على خمسة أشخاص بعد أن فقدوا لعدة أيام، تبعًا لما نشرته وسائل الإعلام المحلية، يوم الأحد الماضي.

وحذّرت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ساوث ويلز، في بيان سابق، من توسع الحرائق في مناطق واسعة بالولاية الأكثر كثافة بالسكان في أستراليا، بما في ذلك سيدني، كبرى مدن البلاد.

Advertisements

وأضافت الإدارة على "تويتر" أنّه "في ظل انتشار حرائق كثيرة، ستكون المنازل والأرواح في خطر... إذا هددتك الحرائق، فقد لا تستطيع الحصول على المساعدة".

وفي تصريحات سابقة، أشاد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بوتيرة العمل السريعة لرجال الإطفاء والمتطوعين، لكنه تحدث أيضًا عن أيام صعبة قادمة. إذ أن من المتوقع أن تسود الظروف المناخية الصعبة مرة أخرى في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز في نهاية الأسبوع مع ارتفاع درجة الحرارة والرياح.

وذكرت السلطات الأسترالية أنه كان من المتوقع أن الغابات الأسترالية ستكون مهددة بالاحتراق في فصل الصيف الجاف بأستراليا، لكن ضراوتها ووصولها باكرًا فاجأ الكثيرين؛ إذ تنتشر النيران في ظروف شديدة الجفاف في أجزاء من نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، ويقول خبراء إنها تتفاقم بسبب التغير المناخي.



