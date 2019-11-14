إخطارات بمصادرة أراض وتواصل اعتداءات المستوطنين بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإخلاء أرض زراعية في سهل البقيعة جنوب شرق طوباس.
وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "خلات الجديعة" في سهل البقيعة، وأخطرت المزارعين بإخلاء قطعة أرض تبلغ مساحتها 28 دونما، تعود ملكيتها للمواطن عفيف أحمد محمد بشارات.
وأضاف أن قرار الإخلاء يطالب المواطن أيضا باقتلاع 350 شجرة زيتون، وإزالة سياج وبئر جمع مياه تبلغ سعته 70 مترا مكعبا، وغرفة زراعية، كان قد تبرع بها اتحاد جمعيات المزارعين، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.
من جهة أخرى، أعطب مستوطنون، اليوم الخميس، إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية في قرية قراوة بني حسان غرب سلفيت.
وذكرت مصادر، أن مستوطنين تسللوا إلى البلدة فجرا، وأعطبوا إطارات 20 مركبة وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في المنطقة الشمالية.
وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان تامر ريان، إن مستوطنين تسللوا إلى البلدة فجرا، وأعطبوا إطارات 20 مركبة وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في المنطقة الشمالية.
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