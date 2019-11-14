الطيبة: اعتقال 9 مشتبهين بالتورط في جريمة قتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 9 أشخاص من منطقة وسط البلاد بشبهة التورط في جريمة قتل عبد السلام جابر (57 عاما) من الطيبة في جريمة إطلاق نار بمنطقة مسجد العلم والإيمان في المدينة، يوم 9 تموز/ يوليو 2019.

ووفقا للشرطة فإنه جرى اعتقال المشتبهين التسعة من قبل الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة المنظمة (لاهف 433) بعد انتهاء تحقيقات سرية ومركبة، وذلك بشبهة التورط في جريمة قتل جابر، على خلفية جنائية، بعد خروجه من المسجد وتعريض جمهور المصلين للخطر.

وتتواصل التحقيقات في ملف الجريمة من قبل طاقم محققين من الشرطة والنيابة العامة.

هذا، وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل المختلفة في المجتمع العربي بالبلاد منذ مطلع العام الحالي 2019 ولغاية اليوم 83 ضحية بينهم 11 امرأة وعشرات المصابين وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل بينهم 14 امرأة خلال العام الماضي 2018.