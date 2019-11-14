رسمياً.. تطبيق تقنية VAR في خليجي 24

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2019-11-14 | 16:20
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اعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، تطبيق تقنية الفيديو المساعد VAR في بطولة كأس الخليج 24 في العاصمة القطرية الدوحة.
وستقام البطولة للفترة من يوم 26 من الشهر الحالي وحتى 8 كانون الأول المقبل.
وقال نائب رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، العماني جاسم الشكيلي في تصريح صحفي، إن "تقنية الفديو المساعد (VAR) ستحضر في مباريات خليجي 24".
واوقعت القرعة التي اجريت، قبل قليل، المنتخب الوطني في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات قطر والامارات واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات عمان والسعودية والكويت والبحرين.
وقال نائب رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، العماني جاسم الشكيلي في تصريح صحفي، إن "تقنية الفديو المساعد (VAR) ستحضر في مباريات خليجي 24".
واوقعت القرعة التي اجريت، قبل قليل، المنتخب الوطني في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات قطر والامارات واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات عمان والسعودية والكويت والبحرين.
المحرر: محمد خليل
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