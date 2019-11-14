الاتصالات تدعو شركات الانترنت بوضع آلية لتعويض المواطنين جراء قطوعات الفترات السابقة

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرؤية نيوز نسخة منه، على "الشركات المزودة لخدمة الانترنت في العراق (ISP) لوضع آلية تعويض المواطنين بخدمة الانترنت جراء القطوعات الحاصلة في الفترات السابقة والتي كانت خارجة عن إرادة الشركة".وأضافت الوزارة، أن "الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وجهت اعماما لشركات (ISP) لعقد اجتماع مع مجلس ادارة الشركة لغرض تحديد الفترات التي تم فيها انقطاع خدمة الانترنت عن المواطنين وبحث امكانية وآلية تعويض المواطنين بالتعاون بين الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية والشركات المجهزة لخدمة الانترنت بما يعكس حرص ادارة الشركة على المصلحة العامة".

يشار الى أن وزارة الاتصالات هددت، اليوم الخميس، جميع شركات الـISP، بالاستبعاد، فيما طالبتها بتسديد المستحقات حتى خلال قطع الانترنت.