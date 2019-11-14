اضرام النيران في 'اطارات' قرب الخلاني

افاد مصدر امني، الخميس، بأن متظاهرين اضرموا النيران في "اطارات" بجانب الكتل الكونكريتية قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة من المتظاهرين تضرم النيران بعدد من الاطارات والاخشاب بالقرب من الكتل الكونكريتية قرب ساحة الخلاني".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.