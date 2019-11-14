العراق يصطدم بقطر والامارات واليمن في 'خليجي 24'

واوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات قطر والامارات واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات عمان والسعودية والكويت والبحرين.

وكان من المفترض ان تقام البطولة بنظام الدوري في بادئ الامر، لكن بعد قرار منتخبات السعودية والامارات والبحرين، المشاركة في البطولة، قرر الاتحاد الخليجي اجراء قرعة وتقسيم المنتخبات على مجموعتين.



وستقام البطولة للفترة من يوم 26 من الشهر الحالي وحتى 8 كانون الأول المقبل.