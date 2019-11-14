بومبيو: مستمرون في دعم التسوية السياسية للأزمة السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن التحالف الدولي حقق نجاحات عديدة في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، ومستمرون في دعم التسوية السياسية للأزمة السورية.

وقال بومبيو، خلال كلمته على هامش الاجتماع الدول للتحالف الدولي ضد داعش المنعقد في واشنطن: "أعدنا نشر قواتنا في عدد من المناطق بسوريا لحماية آبار النفط، وحرمان داعش من استعادة قوته."

وأضاف: "يجب على دول التحالف الدولي مواصلة جهودها لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والتحالف الدولي سيساعد على إعادة 4 ملايين عراقي إلى ديارهم."

وأعرب زير الخارجية الأمريكي عن قلق التحالف الدولي من تنامي قوة داعش خارج سوريا والعراق، رغم الضربات التي تلقاها، وأحدثها مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي.