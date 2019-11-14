القضاء السوداني: إحالة البشير إلى "الجنائية الدولية" ليست من اختصاصاتنا

قالت رئيسة القضاء السوداني، نعمات عبدالله، الخميس، إن إحالة الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليست من اختصاص السلطة القضائية في البلاد.



جاء ذلك في ردها على استفسارات السفير البريطاني لدى السودان، عرفان صديق، خلال لقاء جمعهما بمقر السلطة القضائية بالخرطوم.

وأضافت نعمات عبدالله أن القرار من اختصاص سلطات أخرى (لم تحددها)، والسلطة القضائية بالسودان جاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أعلنت قوى الحرية والتغيير توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني.

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وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق البشير عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتُكبت في دارفور، ونفى البشير في أكثر من مناسبة صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.

وشملت استفسارات السفير البريطاني عدة موضوعات؛ من بينها لجان التحقيق التي شكلت مؤخرا بشأن عدد من القضايا، وأوضاع القضاة الذين فصلهم النظام السابق.

وأوضحت نعمات عبدالله أن السلطة القضائية السودانية لا تشارك في لجان التحقيق حتى لا تطعن في نزاهتها، وهذا وفق ما يقتضيه القانون الذي فصل السلطات بالدولة، مؤكدة تشكيل لجنة لتسوية أوضاع القضاة المفصولين.

وقدم سفير المملكة المتحدة بالخرطوم الدعوة لرئيسة القضاء السودانية، لحضور فعاليات مؤتمر وضع المرأة في العدالة الجنائية المنعقد في لندن خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الأول الحالي، بوصفها أول امرأة تتقلد منصب رئيس القضاء في الوطن العربي والخامسة افريقيا.

وأبدى استعداد بلاده لدعم السلطة القضائية السودانية في كل المجالات، وتفعيل برنامج تبادل الخبرات والقدرات.