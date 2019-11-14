أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الخميس، استقالة الحكومة التي تقدم بها في وقت سابق الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باستمرار الحكومة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل أخرى جديدة.

وكان رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قدم في وقت سابق اليوم الخميس، استقالة حكومته.

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وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، إن "رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى أمير البلاد باستقالة الحكومة، لتتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وسبق هذا الإعلان، تقدم وزيران باستقالتيهما؛ أحدهما وزير المالية نايف الحجرف، في السابع من الشهر الجاري.

وقبل يومين، تقدمت جنان رمضان بوشهري التي تشغل حقيبة الأشغال العامة، باستقالتها من منصبها في مجلس الأمة (البرلمان)، تفاديا لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف من أحد النواب.