شكرا لقرائتكم أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مركز التواصل الحكومي على "تويتر" نقلاً عن الناطق باسم الحكومة الكويتية، الخميس، بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة الحكومة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، في وقت سابق أن الحكومة تقدمت باستقالتها إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

Advertisements

ونقل حساب مركز التواصل الحكومي على "تويتر" عن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم قوله: إن "رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قد تقدم إلى أمير البلاد باستقالة الحكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".

وذكر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أن لا نية لأمير البلاد لحل المجلس في الوقت الحالي.

ومن السيناريوهات المتوقعة تعديل محدود في الحقائب الوزارية، أو قد يحدث تغيير شامل، وإعادة تكليف رئيس الوزارة الحالي جابر المبارك الصباح بتشكيل حكومة جديدة.