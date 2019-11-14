السيسي دعا إلى مواصلة العمل على توحيد الصف العربي

دعا الرئيس المصري، ​عبد الفتاح السيسي​ إلى "مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية"، مشددا على "ضرورة التصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية"، مؤكدا "عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول ​الخليج​، وأن أمن الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر".

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