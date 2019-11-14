قيادي في حماس: الهدف من صفقة القرن توجيه بوصلة العداء من إسرائيل إلى إيران

أكّد القيادي في "حركة حماس" عزت رشق، أنّ "أحد أهداف مخطّط "صفقة القرن" هو توجيه بوصلة العداء نحو إيران، بدلًا من الكيان الصهيوني".
ولفت خلال كلمة له في المؤتمر الثالث والثلاثين للوحدة الإسلامية، الّذي ينعقد حاليًّا في العاصمة الإيرانية طهران، تحت عنوان "وحدة الامة للدفاع عن المسجد الأقصى"، إلى أنّ "حركة حماس" تدين بشدّة كلّ أشكال العقوبات على إيران، وأنّ أمن المنطقة يجب أن يكون بأيدي دول المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "لا الولايات المتحدة الأميركية ولا إسرائيل تجلب الأمن للمنطقة".
وركّز رشق على أنّ "حماس نجحت في كسر العدوان الصهيوني على غزة خلال ثلاث حروب فرضها العدو على الفلسطينيين، حيث لم يستطع الكيان الصهيوني خلال هذه الحروب الثلاثة من تحقيق أي هدف من أهدافه".
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