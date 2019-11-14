مسؤول ايراني: محور المقاومة اليوم اقوى واكثر إنسجاما من اي وقت

لفت الامين العام للمجمع العالمي للتقريب آية الله أراكي إلى أن "محور المقاومة بكل فصائلها في المنطقة هي في اقوى حالاتها واكثر انسجاما من اي وقت اخر الى ان تحقق اهدافها في هزيمة العدو المحتل"، مشيراً إلى "الانتصارات المتتالية التي حققها محور المقاومة في المنطقة ضد مخططات الاستكبار العالمي واذنابه في الشرق الاوسط خاصة في سوريا والعراق وفلسطين"، مؤكدا أن "هذا المحور في احسن حالاته من قوة واقتدار وانسجام ضد محور التطبيع والاستسلام ".
كما اكد أن "مشروع الوحدة الاسلامية اليوم اخذه مجراه في العالم الاسلامي وأن الامة تشهد انسجاما وتضامنا اكثر من أي وقت آخر وأن المشروع التكفيري آخذ في الانكفاء والعزلة ولم ينجح في خلق الفتن المذهبية داخل المجتمعات الاسلامية"، مشيراً إلى أن "نداء التقريب والوحدة هو النداء والدعوة الغالبة على دعوات التفرقة والفتن المذهبية والمشروع التكفيري في كافة انحاء العالم الاسلامي ".
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