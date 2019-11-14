الخارجية الروسية رحبت بالاتفاق حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي"

رحبت وزارة الخارجية الروسية بـ"الاتفاق حول وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحركة "الجهاد الإسلامي" الناشطة في قطاع غزة"، معربة عن أملها بـ"أن يصبح ذلك مقدمة لخفض التصعيد بين الجانبين"، مشيرةً إلى "إننا نأمل في أن يصبح هذا الاتفاق مقدمة لخفض التصعيد بشكل صارم. وندعو كلا من الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ضبط النفس ومنع حدوث موجات جديدة من العنف".
وشددت على أن "الأحداث التي حصلت في الأيام الأخيرة أثبتت بجلاء مرة أخرى ضرورة استئناف العملية التفاوضية الجوهرية والمثمرة في أسرع وقت ممكن بهدف الوصول إلى سلام مستدام في الشرق الأوسط".
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