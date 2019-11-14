مسؤول ايراني: طهران تواصل دعمها لسوريا في مواجهة الإرهاب

لفت رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مجتبى ذو النوري إلى ان "ايران ستواصل دعمها الكامل لسوريا ضد الجماعات الإرهابية والتكفيرية"، مشيراً إلى "المصالح المشتركة والسياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا في الحرب ضد الإرهاب"، قائلاً "إن الجمهورية الإسلامية ستواصل دعمها الكامل لسوريا ضد الجماعات الإرهابية والتكفيرية".
وأعرب عن أمله في "أن تتحقق عملية الاستقرار والأمن في جميع المناطق السورية من خلال حكمة وتدبير الرئيس والحكومة وشعب البلاد"، مؤكداً "ضرورة توسيع التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية بين البلدين"، لافتاً الى ان "التعاون الودي بين البلدين سيستمر بعد انتصار سوريا الكامل في الحرب على الإرهاب".
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