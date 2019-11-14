مسؤول ايراني: طهران تواصل دعمها لسوريا في مواجهة الإرهاب

لفت رئيس لجنة ​الأمن​ القومي و​السياسة​ الخارجية في ​مجلس الشورى​ الإسلامي الإيراني مجتبى ذو النوري إلى ان "​ايران​ ستواصل دعمها الكامل ل​سوريا​ ضد ​الجماعات الإرهابية​ والتكفيرية"، مشيراً إلى "المصالح المشتركة والسياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا في الحرب ضد الإرهاب"، قائلاً "إن ​الجمهورية​ الإسلامية ستواصل دعمها الكامل لسوريا ضد الجماعات الإرهابية والتكفيرية".

وأعرب عن أمله في "أن تتحقق عملية الاستقرار والأمن في جميع المناطق السورية من خلال حكمة وتدبير الرئيس و​الحكومة​ وشعب البلاد"، مؤكداً "ضرورة توسيع التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية بين البلدين"، لافتاً الى ان "التعاون الودي بين البلدين سيستمر بعد انتصار سوريا الكامل في الحرب على الإرهاب".