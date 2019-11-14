المستقبل نفى ما يتم تداوله عن موافقة الحريري على وضع الجيش في مواجهة المتظاهرين

نفى ​تيار المستقبل​ نفيا قاطعا الخبر المنشور على احدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن مصدر مقرب من ​بيت الوسط​ بأن رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وافق على طلب ​حزب الله​ وحركة "امل" بوضع ​الجيش​ في مواجهة المتظاهرين مقابل مكاسب في ​الحكومة​ المقبلة.

واعتبر المستقبل في بيان له ان "هذه ​الاخبار​ الملفقة تقع في خانة الاكاذيب وقلب الحقائق، ومن المؤسف ان يجري تعميمها".

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