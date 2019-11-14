الجيش: قائد الجيش لم يدلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية

اعلنت قيادة الجيش أن "أحد المواقع الإلكترونية تداول كلاماً منسوباً إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون"، نافية ما ورد في الخبر، جملةً وتفصيلاً.
وأكدت القيادة في بيان لها ان "قائد الجيش لم يدلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية"، داعية "وسائل الإعلام على اختلافها إلى توخّي الدقة وعدم اختلاق ونشر أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية تحت طائلة المساءلة القانونية".
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