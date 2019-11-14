الجيش: قائد الجيش لم يدلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية

اعلنت ​قيادة الجيش​ أن "أحد المواقع الإلكترونية تداول كلاماً منسوباً إلى قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​"، نافية ما ورد في الخبر، جملةً وتفصيلاً.

وأكدت ​القيادة​ في بيان لها ان "قائد الجيش لم يدلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية"، داعية "وسائل الإعلام على اختلافها إلى توخّي الدقة وعدم اختلاق ونشر ​أخبار​ تتعلق ب​المؤسسة العسكرية​ تحت طائلة المساءلة القانونية".