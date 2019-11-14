أردوغان: لا يمكن أن نتخلى عن منظومات "إس-400" الروسية لصالح الـ"باتريوت" الأميركية

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ انه "لا يمكن أن تتخلى ​تركيا​ عن منظومات "إس-400" الروسية لصالح الـ"باتريوت" الأميركية"، معتبراً أن "من غير الصحيح على الإطلاق مطالبتنا بالتخلي الكامل عن إس-400 والانتقال إلى باتريوت. وأبلغنا الأميركيين بأنه يمكننا شراءها، حال اقترحوا ذلك بشروط ملائمة، لكن دون التخلي عن إس-400، ولا حديث عن ذلك. وهذا حق سيادي لنا".

ولفت إلى "إنني أريد أن تكون الولايات المتحدة وروسيا صديقتين لتركيا، وجهودنا ترمي إلى تحقيق هذه الغاية"، مشيراً إلى أن "الزيارة إلى واشنطن كانت إيجابية"، مضيفاً "الحوار القائم على المعلومة الصحيحة هو السبيل لحل اختلافات وجهات النظر بين تركيا والولايات المتحدة".