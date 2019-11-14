الوفاء للمقاومة: لوعي مخاطر المرحلة الحالية التي تتطلب التمسك بالحفاظ على الوحدة والسلم الاهلي

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزالدين خلال تلاوته بيان الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي إلى أن "الكتلة دعت اللبنانيين الى وعي مخاطر المرحلة الحالية التي تتطلب التمسك بالحفاظ على الوحدة والسلم الاهلي وعودة الانتظام إلى ​المؤسسات الدستورية​ والاحتكام إلى الموجبات الانسانية الوكنية والقانونية التي تتضمن حريات الجميع في التعبير عن آرائهم او حقهم في التنقل وتجنب البلاد والعباد حوادث قد تزيد التعقيدات".

وأشار إلى أن "الكتلة رأت مواجهة ​الأزمة​ الاقتصادية والمالية الحادة وتلبية المطالب المحقة اللبنانيين تحتاج الى التعاون والتلاقي وابقاء الحوارات قائمة لسلوك أفضل السبل لانقاذ البلد"، لافتاً إلى أن "الكتلة ترفض التدخلات الأميركية في الشأن الداخلي اللبناني وتدين تصريحات وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ الذي حاول استغلال وجع اللبنانيين الاستثمار على مطالبهم"، مضيفا "الكتلة تدعو جميع الكتل الى الاسهام في اقرار القوانين التي تساعد ب​محاربة الفساد​ كما نعدو ​القضاء​ الى البتّ بالملفات التي هي امامه".