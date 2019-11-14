اتفاق مبدئي بين بنك BLC والموظفين المصروفين برعاية ابو سليمان

تم التوصل الى اتفاق مبدئي بين ادارة البنك اللبناني للتجارة BLC واتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان، بتحسين التعويض لنحو 40 موظفا أنهى البنك عقودهم.
فقد عقد ابو سليمان اجتماعا لايجاد تسوية تضمن حقوق هؤلاء الاجراء، حضره المدير العام لوزارة العمل بالانابة مارلين عطالله، الرئيس التنفيذي لـ"Bank BLC" بسام حسن على رأس وفد من ادارة المصرف، رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج ورئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان اسد الخوري عن الاجراء.
نتيجة التفاوض، تم التوصل الى اتفاق مبدئي بتحسين التعويض من قبل البنك للموظفين الذين أنهيت خدماتهم، مع الاخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان والقطاع المصرفي.
وقد توجه ابو سليمان بالشكر للطرفين على "المرونة التي أبدياها لحل المشكلة".
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