الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدعو لاستئناف التدريس يوم غد

دعت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في بيا إلى العودة لاستئناف التدريس يوم غد الجمعة 15/11/2019، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع المدارس التي يتعذّر عليها القيام بمهامها في عدد من المناطق لسبب أو لآخر، ومع الحرص على سلامة جميع أفراد الأسرة التربوية".
وأملت الامانة العامة "أن يوفقنا الله في خدمة أجيالنا الطالعة، ليس فقط لنكبر معاً في لبنان الكبير، بل لنصلّي معاً من أجل أن تبقى التربية ويبقى التعليم الرافعة الأساس لاستكمال بناء الوطن الرسالة، ولتحقيق المطالبة العادلة والحفاظ على السلم الأهلي".
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