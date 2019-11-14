نقيب المحامين طلب استرداد قرار إنتداب محامين للدفاع عن موقوفي استراحة صور

أحال نقيب المحامين في ​بيروت​ ​أندريه الشدياق​ كتابا الى قاضي التحقيق في ​الجنوب​ مرسال حداد يطلب فيه إسترداد قرار الإنتداب الصادر عنه تحت الرقم2019/778 بتكليف عدد من المحامين الدفاع عن الموقوفين في حادثة تخريب وإحراق استراحة صور السياحية. وعلل الشدياق قرار الإسترداد بعد إستطلاع رأي لجنة المعونة القضائية.

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