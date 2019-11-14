ذكرت "منظمة العفو الدولية" أنّ "السلطات العسكرية أطلقت قبل قليل سراح المتظاهر خلدون جابر. وأظهر خلدون أمام الكاميرات علامات الضرب المبرح على ظهره"، مطالبةً السلطات اللبنانية بـ"احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، وندعوها إلى إجراء تحقيق فوري في أعمال التعذيب بحقّه".
وكان قد أُطلق سراح جابر، الّذي أُوقف أمس في محيط القصر الجمهوري.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة العفو الدولية: نطالب السلطات اللبنانية باحترام حرية التعبير والتجمع السلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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