منظمة العفو الدولية: نطالب السلطات اللبنانية باحترام حرية التعبير والتجمع السلمي

ذكرت "​منظمة العفو الدولية​" أنّ "السلطات العسكرية أطلقت قبل قليل سراح المتظاهر خلدون جابر. وأظهر خلدون أمام الكاميرات علامات الضرب المبرح على ظهره"، مطالبةً السلطات اللبنانية بـ"احترام ​حرية التعبير​ والتجمع السلمي، وندعوها إلى إجراء تحقيق فوري في أعمال التعذيب بحقّه".

وكان قد أُطلق سراح جابر، الّذي أُوقف أمس في محيط القصر الجمهوري.