اعتبر وزير الشؤون الإجتماعية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى "من يبني جدران ​الفساد​ والتفرقة والتبعية هم أهل ​السلطة​ المتسلطة"، مضيفا:"أنتم من يرفع الاسلاك الشائكة والحواجز ليحمي نفسه من وجع الأمهات إرحلوا فالشاشات سئمت وجوهكم الصفراء".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: يا أهل السلطة المتسلطة إرحلوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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