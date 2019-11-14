حمدان: الغباء القاتل المرتبط بالعمالة للخارج والخيانة أدخل جعجع إلى السجن

ركّز أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون" ​مصطفى حمدان​، تعليقًا على "ما يقوم به رئيس "​حزب القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​ وزبائنيّته في الدفاع عن أنفسهم بما فعلوه من تخريب وبلطجة وتشبيح بقطع أوصال الوطن بقطّاع الطرق ومحاولة ترسيم حدود لـ"كانتونهم"، على أنّ "تاريخكم يشهد لكم بالغباء القاتل، الحافل بما لا ينساه اللبنانيون من أهوال تضامنكم الاجتماعي ​الفاسد​ والناهب لمئات ملايين الدولارات من أهلنا المسيحيّين، ومطار إجرامكم في حالات وسفككم لأطهر الدماء دماء رئيس الحكومة الراحل ​رشيد كرامي​؛ وهذا غيض من فيضكم".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذا الغباء القاتل المُرتبط بالعمالة إلى الخارج والخيانة، أدخل إلى السجن كبيركم سمير جعجع".