رئيس بلدية سعدنايل: لا مسلحين بالمنطقة كما أُشيع والطريق مقطوعة والجيش على الأرض

أوضح رئيس بلدية ​سعدنايل​ حسين الشباطي، أنّ "الجيش حاول فتح الطريق في ​تعلبايا​ قبل أن يتراجع من دون فتحها، والأمور هادئة الآن".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "في سعدنايل، فتح الجيش الطريق الدولية، وأعاد المحتجون تسكيرها، والجيش متواجد على الأرض"، نافيًا بشدّة كل الكلام عن "وجود مسلّحين وإشكالات في المنطقة". كما أكّد أنّ "لا مسلّحين في سعدنايل كما أُشيع".