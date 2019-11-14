أوضح رئيس بلدية سعدنايل حسين الشباطي، أنّ "الجيش حاول فتح الطريق في تعلبايا قبل أن يتراجع من دون فتحها، والأمور هادئة الآن".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "في سعدنايل، فتح الجيش الطريق الدولية، وأعاد المحتجون تسكيرها، والجيش متواجد على الأرض"، نافيًا بشدّة كل الكلام عن "وجود مسلّحين وإشكالات في المنطقة". كما أكّد أنّ "لا مسلّحين في سعدنايل كما أُشيع".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية سعدنايل: لا مسلحين بالمنطقة كما أُشيع والطريق مقطوعة والجيش على الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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