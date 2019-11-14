قاسم هاشم رفع السرية المصرفية عن حساباته في الداخل والخارج

أعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم انه وقع على رفع السرية المصرفية عن حساباته في الداخل والخارج التزاما بقرار كتلة التنمية والتحرير.
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