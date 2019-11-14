قاسم هاشم رفع السرية المصرفية عن حساباته في الداخل والخارج

أعلن عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ انه وقع على رفع ​السرية المصرفية​ عن حساباته في الداخل والخارج التزاما بقرار كتلة التنمية والتحرير.

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