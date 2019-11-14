إعتصام تحذيري لمستشفى خلف الحبتور في حرار في عكار

نظم "​مستشفى​ خلف الحبتور" في بلدة حرار- عكار وقفة إحتجاجية للمطالبة بدفع حقوق المستشفى المتوجبة على وزارتي ​الصحة العامة​ و​المال​، قبل يوم من تنفيذ ​نقابة المستشفيات​ الخاصة إضرابا تحذيريا غدا، بمشاركة رئيس مجلس الإدارة الدكتور ربيع الصمد ومديرة المستشفى روعة الأحدب والطاقم الطبي والإداري والتمريضي للمستشفى.

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