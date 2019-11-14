شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم مهاجما النظام القطرى: ابتلينا بولاية الأخرق والغبي والعاق والخائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، ، النظام القطرى الحاكم بالسفهاء والعابثين المبذرين للمال القطرى. وقال ابن عم تميم بن حمد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "اللهم إنا نعوذ بك من السفهاء العابثين المبذرين، ونعوذ بك من تسلط الأغبياء والمتعجرفين الذين لا تأخذهم في وطننا وشعبنا في قطر والمسلمين إلاً ولا ذمة". Advertisements وتابع قائلا: "ابتلينا بولاية الأخرق والغبي والعاق والخائن والسارق والفاسد والعميل والمرتزق ولكن هناك شرفاء وإن طال سكوتهم ستكون لهم كلمة".

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