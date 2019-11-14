شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" تناقش بيان الحكومة ومشروع قانون رعاية المريض النفسى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، تبدأها يوم الأحد، لمناقشة الرد على بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 من أكتوبر 2019، (فيما يخص قطاعي الصحة والسكان).

وتجتمع لجنة الشئون الصحية الاثنين، لاستعراض نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى مدينة السادس من أكتوبر يوم الأربعاء الموافق 23/10/2019، وذلك لتفقد المنظومة الصحية بهـا، وفى ذات اليوم تعقد اللجنة جلستي استماع بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2019، بحضور وزيرة الصحة والسكان.

وتواصل لجنة الشئون الصحية اجتماعاتها الثلاثاء، بعقد اجتماعين عرض قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019، وعرض التقرير النهائي للرد على بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 من أكتوبر 2019، (فيما يخص قطاعي الصحة والسكان).

كما تعقد اللجنة جلستى استماع يوم الثلاثاء، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2019، بحضور وزيرة الصحة والسكان.

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