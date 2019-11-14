شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان" يطلق تقريره حول أوضاع اللاجئين فى مصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المجلس العربى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريره الدورى غير الحكومي كمنظمة أهلية مصرية حاصلة علي الصفهً الاستشارية، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك حول أوضاع اللاجئين وملتمسى اللجوء والمهاجرين فى مصر .

جاء ذلك على هامش الدوره الـ 34 للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان، بمشاركة وفود ومناديب الدول ووفود الحكومات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية دوليه أفريقية ودولية، بينها حوالي30 منظمةمصرية.

Advertisements