شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروعات قوانين تنتظر الرأى النهائى بالبرلمان الأسبوع المُقبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المُقبل، أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين كان قد وافق عليها المجلس فى جلسات سابقة فى المجموع وأرجأ الموافقة النهائية عليها لجلسة لاحقة. وتتمثل مشروعات القوانين فى: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن فى التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية. 3- مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

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