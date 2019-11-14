رسميًا.. محو أمية 8 أشخاص شرط تخرج الطالب في الكليات النظرية بجامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "دور طلاب كلية التربية في مواجهة قضية محو الأمية وتعليم الكبار"، وذلك بالتعاون فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، بمقر الكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية العامة، الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد الدالي مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

من جانبه قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إن هناك مسئولية كبرى على عاتق الجامعات تجاه هذه القضية الشائكة، مشددًا على ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات والقطاعات الموجودة بالدولة من أجل محاربتها، خاصة أن الأمية من أهم القضايا التي تعوق برامج الدولة للتنمية والإصلاح.

وأضاف "عزيز" أن كلية التربية من الكليات التي تتمتع بدور مجتمعي واضح في مجال محو الأمية، بما لديها من أعضاء هيئة تدريس وطلاب، يساهمون بشكل قوي في مبادرات كثيرة للقضاء على هذه الظاهرة.

وأوضح "عزيز" أن هناك عدة آليات يتم تطبيقها داخل الجامعة للحد من الأمية ومنها تخصيص مكافآت مادية وأدبية لكل من يشارك في محو أمية دارسين، مشيراً إلى أن الطالب يحصل علي مبلغ 350 جنيه، منهم 250 جنيه مقدمة من الهيئة العامة لتعليم الكبار و100 جنيها مساهمة من الجامعة عن كل دارس يتم محو أميته، كما يتم إعفاء الطلاب المشاركين من جزء من الرسوم الدراسية، ومصاريف المدن الجامعية وبعض المزايا العينية الأخرى، إلى جانب أنه تم تفعيل قرار مجلس الجامعة بأن يكون محو أمية 8 أفراد، كأحد شروط التخرج في كليات الجامعة النظرية.

وأشاد محمد الدالي مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، بالتعاون المستمر والمثمر مع جامعة سوهاج للقضاء علي هذه الظاهرة بالمحافظة ودور مركز محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، إلى جانب تعريف الطلاب ببنود البروتوكول الموقع بين الجامعة والهيئة، والذي يأتي في إطار الاتفاق المبرم بين وزارة التعليم العالي والهيئة، ويهدف إلى تكاتف الجهود داخل الجامعات المصرية وتعاونها من أجل القضاء على الأمية في مصر.