محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم: استقبلت هيئة ميناء دمياط 3 سفن حاويات و7 للبضائع العامة، بينما غادرت 5 سفن للحاويات و9 للبضائع، اليوم الخميس، بينما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 17. وشملت حركة الصادر 5805 طن فوسفات و1250 طن يوريا و9500 طن ملح و5963 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد 200 طن تسليح و7000 طن قمح و1000 طن خشب زان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع و3 حاويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.